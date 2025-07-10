В ISW пояснили, навіщо Росія посилила масовані удари по Україні

Наслідки обстрілів України. / © Володимир Зеленський

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Росія продовжує масштабувати повітряні удари по Україні, зокрема нарощуючи кількість безпілотників у кожному з так званих ударних “пакетів”. За оцінкою українських військових, це може бути частиною стратегії тиску на моральний стан українців на тлі тривалої війни.

Про це пише Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат повідомив, що лише в одному з останніх ударів російська армія застосувала понад 400 безпілотників-приманок. Їх мета — виявлення та виснаження української протиповітряної оборони. За словами Ігната, росіяни не лише масово використовують приманки, а й модифікують як їх, так і ударні БпЛА, оснащуючи боєголовками для ураження великих площ. Це свідчить про намагання завдати максимальної шкоди в масштабі міст і регіонів, що особливо загрожує цивільному населенню.

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Крім того, як повідомив речник Сухопутних військ України полковник Віталій Саранцев в інтерв’ю The Washington Post, російські війська останнім часом цілеспрямовано атакують українські військкомати. Такі удари, за його словами, мають на меті дестабілізувати процес формування нових підрозділів. Саранцев вважає, що Кремль прагне “посіяти страх” серед громадян і створити враження, що похід до ТЦК становить загрозу життю.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вже фіксували спроби Росії використовувати атаки по цивільній інфраструктурі як інструмент морального тиску. Нові удари, вочевидь, є продовженням цієї тактики.

Нагадаємо, в ніч проти 10 липня російська армія обстріляла Київ ударними БпЛА та балістичними ракетами. Наразі відомо про кількох постраждалих, яких госпіталізували медики.