Чому Путін переконує росіян, що війна проти України — ще одна "Велика Вітчизняна": відповідь ISW

Російський президент Володимир Путін створює "спеціальній військовій операції" проти України імідж Другої світової. У такий спосіб він хоче викликати у них бажання воювати.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW проаналізували заяву Путіна, зроблену у Санкт-Петербурзі з нагоди відзначення 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда.

Путін повторив стандартну кремлівську риторику, яка знайшла відгук у російській ультранаціоналістичній провоєнній аудиторії. Її елементи при цьому все критичніше ставляться до його ведення війни.

Брехня про "українських нацистів" і "геноцид росіян" покликана повернути підтримку вторгнення до України серед російського населення. Тим самим Путін бажає змістити в інформаційному просторі так званих "воєнних блогерів".

"Промова президента РФ, ймовірно, є частиною більш масштабних і відносно нових інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про Другу світову війну з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і посилення мобілізації", – сказано в повідомленні.

Аналітики зазначають, що промова Путіна показала, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво формувати російський інформаційний простір, впливаючи на росіян. Він просто повторив стандартну риторику Кремля, яка брехливо стверджує, що Росія почала вторгнення в Україну, щоб захистити жителів Донбасу від неонацистів, які, як стверджує Кремль, захопили контроль над українським урядом 2014 року.

Нагадаємо, 18 січня очільник Кремля завітав до Санкт-Петербурга, щоби взяти участь у заходах до 80-річчя прориву блокади Ленінграда.

Там Путін вкотре назвав українську владу "неонацистським режимом" та назвав розв’язану ним війну захистом носіїв російської мови та культури.

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