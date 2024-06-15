В ISW пояснили, чому Путін "зацікавлений" у переговорах з Україною

Настправді диктатор не відмовився від своїх намірів.

Російське керівництво регулярно імітує зацікавленість у змістовних переговорах, яка має на меті переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Проте насправді президент РФ Володимир Путін хоче досягти повного знищення української державності.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін і Кремль помітно посилили свою експансіоністську риторику щодо України від грудня 2023 року і все частіше вказують на те, що Росія має намір завоювати більше території в Україні та прагне повністю знищити українську державність та ідентичність", — йдеться у звіті.

Військові дії та наступальні операції у Харківській області, на думку аналітиків, свідчать про те, що Кремль більше зацікавлений у досягненні своєї довгострокової мети — максималістської перемоги в Україні, ніж у будь-якому врегулюванні, яке б негайно заморозило лінію фронту на тому рівні, на якому вона перебуває зараз.

В ISW нагадали, що Путін розглядає збереження Росією контролю над нині окупованою українською територією як основу для переговорів, яка не підлягає обговоренню.

"Постійний акцент на визнанні окупованої української території російською не вказує на те, що Росія відмовляється від цих більш широких стратегічних цілей. Припинення вогню, яке передбачає звільнення нині окупованих територій, конкретизувало б ідею про те, що територіальна цілісність України є предметом переговорів, і стало б прецедентом, до якого Кремль, безсумнівно, повернеться, щоб домогтися подальших територіальних поступок і взагалі поставити під сумнів ідею української державності", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, Путін напередодні заявив, що РФ готова сісти за стіл переговорів з України і назвав свої умови.

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