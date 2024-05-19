В ISW пояснили, чому Росія хоче захопити Вовчанськ

Противник розраховує, що це дозволить їм просуватись далі.

Російські окупанти наразі надають пріоритет захопленню Вовчанська на Харківщині. Це дозволить їм отримати тактичну перевагу для подальшого наступу в регіоні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, захоплення Вовчанська є однією з тактичних цілей першої фази спроби наступу РФ на півночі Харківської області.

В ISW нагадують, що Росія завдала ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою на схід від річки. Таким чином війська РФ намагаються підвищити свої шанси на руйнування українських наземних ліній зв'язку і швидке захоплення Вовчанська.

За даними аналітиків, російські війська завдають більшу кількість ударів по населеному пункту, ніж в інших місцях уздовж кордону, і, схоже, перекинули туди більше живої сили, ніж на Липському напрямку.

Командування РФ обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні. Його захоплення забезпечить російським військам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції.

За даними аналітиків, російські війська можуть також розпочати наступну фазу наступальної операції з Вовчанська для просування в напрямку Великого Бурлука, щоб загрожувати оперативному тилу українського угруповання, що обороняється на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, на Харківщині тривають бої за Вовчанськ, який російські окупанти намагаються захопити як один із плацдармів для подальшого наступу. Станом на суботу, 18 травня, передові ворожі загони, які заходили у місто, знищені.

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