В ISW пояснили, чому Росія вчетверте призначила нового командувача Західного воєнного округу

Генерал Нікіфоров став четвертим командувачем Західного во від початку повномасштабного вторгнення.

Росія вчергове провела ротацію у вищому військовому командуванні. Новим командувачем Західного воєнного округу ЗС РФ став генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. Це саме він 2014 року віддав наказ "вагнерівцям" знищити український транспортний літак Іл-76.

Про це йдеться в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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"Розслідування Bellingcat показало, що засновник "Вагнера" Дмитро Уткін доповідав Нікіфорову, серед інших співробітників російської військової розвідки, коли Нікіфоров був начальником штабу 58-ї загальновійськової армії Росії в 2015 році. Розслідування СБУ встановило, що 14 червня 2014 року Никифоров наказав Уткіну та його групі "Вагнера" знищити український транспортний літак Іл-76", - сказано у матеріалі експертів.

Що відомо про нового командувача ЗВО

До цього призначення Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військ Східного військового округу. Він змінив на посаді Сергія Кузовльова, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця. Нині генерал Нікіфоров перебуває на командному пункті угруповання військ "захід" у Богучарі Воронезької області.

Аналітики ISW також зауважують, що Нікіфоров є членом Альянсу, сформованого командувачем ЗС Росії в Україні генералом армії Сєргєєм Суровікіним і власником приватної військової компанії "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Також відомо, що Нікіфоров має попередній досвід командування групи "Вагнера" на Донбасі від 2014 до 2015 року.

Попередні командувачі західного округу

Попередніми начальниками ЗВО були:

генерал-полковник Олександр Журавльов – від листопада 2018 р. до липня 2022 р., але фактично від квітня 2022 р. був відсторонений від виконання обов'язків;

генерал-лейтенант Андрій Сичевой – від липня до серпня 2022 р.;

генерал-лейтенант Роман Бердніков – від серпня до вересня 2022 р.;

генерал-полковник Сергій Кузовльов – від листопада до грудня 2022 р.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що генерал російської армії Сергій Суровікін, призначений у вересні командувачем російських військ в Україні, приєднався до власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для протистояння міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

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