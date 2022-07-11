В ISW пояснили, чому Росія використовує ЗРК С-300 для ударів по наземних цілях

Очевидно, у росіян закінчуються ракети класу "земля-земля", або не вистачає деталей, необхідних для систем наведення ракет "повітря-повітря".

Для ударів по наземних цілях в Україні росіяни використовують зенітно-ракетні комплекси С-300, які призначені більше для протиповітряної оборони.

Про це повідомляють аналітики Інституту з вивчення війни (ISW).

Зокрема, ЗРК С-300 окупанти гатили по наземних цілях у Миколаївській та Херсонській областях. Експерти наголошують, що використання ЗРК у такий спосіб є неефективним, адже ці ракети несуть невелике бойове навантаження і призначені для ураження літаків.

Також читайте Окупанти випустили із літаків сім ракет по Одещині: які наслідки

"Інформація про використання Росією ракет С-300 для атак також примітна на тлі повідомлень і вказівок на те, що росіяни відчувають труднощі із захистом від українських пілотованих повітряних операцій і ракетних ударів на південному напрямку", – йдеться в повідомленні.

В ISW вважають, що використання ракет С-300 для обстрілів наземних об'єктів свідчить про те, що у росіян закінчуються ракети класу "земля-земля", або не вистачає деталей, необхідних для систем наведення ракет "повітря-повітря" і систем зв’язку.

Раніше в ISW пояснили, з якою метою окупанти посили удари під Бахмутом.

Читайте також: