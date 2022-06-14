В ISW пояснили, навіщо окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську на "день Росії"

В ISW пояснили, навіщо окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську на "день Росії"

У тимчасово окупованих українських Мелітополі та Бердянську 12 червня вибухи могла влаштувати сама ж влада РФ.

Вибухи, найімовірніше підлаштовані російською владою в захоплених Мелітополі й Бердянську, окупанти влаштували, щоб таким чином звинуватити українських партизанів у нападах на мирне населення.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

"Російська окупаційна влада, ймовірно, влаштувала терористичну діяльність у Мелітополі та Бердянську до "Дня Росії" 12 червня... Імовірно, щоб звинуватити українських партизанів у нападах на мирного населення", - йдеться в повідомленні.

В ISW нагадали, що фейковий самопроголошений так званий "очільник" Запорізької області Володимир Рогов заявив, що у Бердянську "терористи" влаштували 3 вибухи. Згодом колаборант відмовився від цих слів і повідомив, що нібито трапилася аварія на електропідстанції. Він у традиційному стилі пропаганди Кремля збрехав, що бердянці пояснюють будь-яку надзвичайну ситуацію в місті "намаганнями України порушити мирне життя".

Крім того, ще один гауляйтер, якого загарбники незаконно призначили заступником голови окупаційного "міністерства внутрішніх справ" області, Олексій Селіванов заявив, що невідомі заклали в Мелітополі вибуховий пристрій. За його словами, мовляв, таким чином вони хотіли зірвати "день Росії".

Водночас законний голова Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що українська влада попереджала про можливі терористичні дії російських військ до дня РФ.

"Російська окупаційна влада продовжує стикатися з нестачею кадрів, що перешкоджає їх окупаційним заходам. Управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що російські війська в Маріуполі не змогли завербувати колаборантів, пообіцявши окремим заявникам 10 000 рублів на місяць, і перейшли на оплату продовольством через жахливу гуманітарну ситуацію в місті", - додали фахівці.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ".

Окупанти підтвердили інформацію про вибух та заявили про двох постраждалих. Згодом стали відомі подробиці вибуху.

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