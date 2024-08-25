В ISW пояснили важливість дозволу США бити по глибокому тилу Росії

Атаки по військових об'єктах в далекому тилу Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Попри те, що РФ передислокувала військові літаки з російських авіабаз поблизу України, вона використовує глибокий тил для створення інфраструктури для підтримки воєнних операцій проти України.

За оцінками ISW, в Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Україні.

Аналітики зазначають, що українським військам не обов’язково завдавати ударів по кожному військовому об'єкту в Росії в межах досяжності зброї, наданої Заходом, щоб почати створювати значний оперативний тиск на окупантів.

Крім того, загроза ударів по тилових районах Росії, ймовірно, також спонукатиме російське військове командування приймати рішення про те, як розподілити свої обмежені засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби для захисту більшої території.

"Російські війська, ймовірно, будуть змушені перемістити засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби з усієї Росії, а також з лінії фронту в Україні, щоб забезпечити необхідне покриття для захисту тилових районів в межах досяжності західної зброї. Це можливо, створить умови для того, щоб Україна розширила власні авіаційні операції вздовж лінії фронту", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, західні партнери поступово знімають обмеження з України на удари по російських військових обʼєктах. Наразі все ще діє заборона на застосування малих балістичних ракет ATACMS.

На території російських прикордонних областей існують військові заводи, аеродроми, склади з боєприпасами та інші важливі цілі. На території Курської, Бєлгородської та Воронезької областей є щонайменше 5 аеродромів тактичної авіації, які РФ використовує для атак на Харків та Сумську область. Також є кілька аеродромів у Краснодарському краї та Ростовській області. Загалом ЗС РФ використовують близько 40 аеродромів для ударів по Україні, включно зі стратегічною авіацією.

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