В ISW пояснили, як удари західною зброєю по Росії змінять характер війни

Водночас обмеження Заходу щодо ударів по російській території обмежують можливості ЗСУ в розробці адекватних ударних пакетів.
Українські війська почали використовувати західні системи для ударів по військових об'єктах на території Росії. Це створює для ЗСУ ширші можливості для успішного ведення багатопрофільної широкомасштабної сучасної війни.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За оцінками аналітиків, серія українських ударів по території Росії 19-20 листопада свідчить про початок використання Силами оборони західних далекобійних озброєнь для створення складніших та ефективніших ударних "пакетів".
У звіті йдеться, що під час атак ЗСУ, зокрема, використовували ударні безпілотники дальнього радіусу дії та ракети Storm Shadow, і завдали ударів по різноманітних військових цілях у російському тилу.
Як зазначили в ISW, системи і засоби, які західні партнери надають Україні, а також власне промислове виробництво оборонних систем та інноваційні зусилля, надають ширші ЗСУ можливості для успішного ведення багатопрофільної широкомасштабної сучасної війни.
Аналітики звернули увагу, що Україна вже довела свою ефективність у застосуванні дронів, часто власного виробництва, для ударів по різноманітних військових цілях у російському тилу, включно з авіабазами, командними штабами та артилерійськими складами.
До українського арсеналу вже входять повітряні та морські безпілотники, винищувачі F-16, системи HIMARS і балістичні ракети ATACMS. Водночас вказується, що умови використання ATACMS досить обмежені, аби надати максимальні переваги, які українські війська можуть отримати від їхнього застосування.
Як зазначили в ISW, що обмеження Заходу щодо здатності України застосовувати надану зброю для ударів по російській території, обмежують можливості ЗСУ в розробці адекватних ударних пакетів.
"Україна потребує подальшої військової допомоги Заходу, а також вітчизняних інновацій та виробництва для того, щоб продовжувати створювати і використовувати ударні комплекси для ударів по російському тилу, а також завдавати ударів на полі бою від тактичного до оперативного рівня", – дійшли висновку в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, зокрема західних, 20 листопада ЗСУ застосували крилаті ракети Storm Shadow для ударів по російських військових об’єктах у Курській області. Водночас ні в ЗСУ, ні у політичному керівництві України не підтверджували та й узагалі не коментували таку інформацію.
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