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В ISW пояснили, з якою метою окупанти посили удари під Бахмутом

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В ISW пояснили, з якою метою окупанти посили удари під Бахмутом

Наслідки обстрілу РФ / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Російські окупанти посилили ракетні та артилерійські обстріли західніше міста Бахмут Донецької області.

Імовірно, таким чином загарбники хочуть ізолювати Бахмут від українських ліній комунікацій із півднем та заходом.

Про це йдеться у повідомленні американського Інституту дослідження війни (ISW).

За даними фахівців, хоч росіяни і взяли "оперативну паузу", але вони все ж беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.

Так, окупанти на північ від захопленого Донецька провели наземну атаку, але вона не мала успіху.

Також росіяни провели обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська. За даними ISW, російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони і бойові організації, що частково складаються з літніх чоловіків і злочинців.

Нагадаємо, російські війська обстріляли приватний сектор Бахмуту.

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