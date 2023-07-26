В ISW розкрили деталі нової тактики контрнаступу ЗСУ

Українські військові продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед, суттєво виснажуючи сили росіян. В районі Бахмута досягли тактично важливих успіхів.

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На кадрах з геолокацією, опублікованих 25 липня, видно, що Сили оборони України досягли тактично важливих успіхів на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Українські джерела повідомляли, що ЗСУ просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), а російські джерела стверджували, що ЗСУ трохи просунулися на захід від Оріхова.

"Українські контрнаступальні операції спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську робочу силу за рахунок повільніших темпів територіальних просувань та звільнень земель при поступовому виснаженні у окупантів живої сили та техніки", – пишуть аналітики.

Нагадаємо, українські військові успішно наступають у районі Старомайорського Донецької області. Там ЗСУ просунулися до 750 м у глибину противника.

Міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що український контрнаступ "відстає від графіка", проте все йде за планом. Він зазначив, причиною є снаряди, артилерія та російські мінні поля.

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