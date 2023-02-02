В ISW розкрили нову тактику Путіна у північно-східних районах України

Російський президент Володимир Путін свідомо привертає увагу до північно-східних ділянок кордону між Україною та Росією, щоб відвернути увагу українського командування від інших напрямків фронту і заодно ще більше залякати своїх громадян українськими "неонацистськими формуваннями".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW взяли до уваги нараду щодо відновлення житлової інфраструктури в Криму, Бєлгородській, Брянській, яку 1 лютого провів Путін. На ній він зазначив, що його адміністрація ставить пріоритетом припинення українських обстрілів російських прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".

"Зосередженість Путіна на небезпеці обстрілу українцями прикордонних регіонів, ймовірно, служить подвійній меті. Він сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як загрозу існуванню російських громадян, щоб отримати внутрішню підтримку тривалої війни", – йдеться у звіті ISW.

Путін також може встановлювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відвернути та розсіяти українські сили від критичних напрямків просування, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів.

ISW також зазначає, що нове російське вторгнення з Білорусі зараз є надзвичайно малоймовірним, а триваюча інформаційна операція з прикріплення українських військ до північного українсько-білоруського кордону, здається, дає збій, оскільки українські офіційні особи все частіше вважають цю загрозу малоймовірною.

Раніше колишній спічрайтер президента Росії Володимира Путіна, політолог Аббас Галлямов, заявив, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту на тлі продовження війни в Україні. За його словами, цей момент може настати у найближчі 12 місяців.

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