В ISW розповіли, для чого Пригожин використовує звіти про "успіхи" "Вагнера" в Соледарі

Російська пропаганда та "вагнерівці" вже "захопили" території в межах Соледару та незабаром оточать Бахмут.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує використовувати звіти про "успіхи" своїх найманців в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї компанії як ефективної бойової сили.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

Зокрема, там зазначили, що бойовики ПВК "Вагнера" заявили про захоплення за останні кілька днів території в межах Соледара, що незабаром, на думку росіян, може призвести до оточення Бахмута.

"Широко розповсюджені в соціальних мережах 9 січня кадри показують, що "вагнерівці" беруть участь у запеклому бою зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара. Кілька російських блогерів зазначили, що сили ПВК "Вагнер" здійснюють поквартальне просування в Соледарі та інших важливих населених пунктах на північний схід від Бахмута, а також в межах Бахмута. А 9 січня Пригожин підкреслив, що "виключно" підрозділи "Вагнера" займають позиції в Соледарі, та зазначив, що на даний час бойовики "Вагнера" ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації"", – наголосили в ISW.

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Більше того в Інституті переконані, що Пригожин таким чином продовжить піарити свою ПВК, як єдине російське угруповання в Україні, яке здатне досягти відчутних успіхів на фронті.

Нагадаємо, що на фронті найгарячішими точками залишаються Бахмут та Соледар, куди РФ кинула більшість свої сил, зокрема і мобілізованих зеків, які приєдналися до найманців ПВК Пригожина. Однак, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, станом на 10 січня і Бахмут, і Соледар контролюють сили оборони України, усі атаки, здійснені за добу ворогом на цьому напрямку, були відбити ЗСУ.

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