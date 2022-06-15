В ISW розповіли про нову атаку окупантів на Харківщині і наступ біля Бахмута

В ISW розповіли про нову атаку окупантів на Харківщині і наступ біля Бахмута

Російські війська продовжують готуватися до наступальних дій на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана в напрямку Слов’янська.

Наразі основні зусилля росіян зосереджені на південній частині Харківської області, Донецькій, Луганській області. Таким чином путінські війська мають намір оточити українські сили на сході України та захопити всю Донецьку та Луганську області.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом минулої доби, 14 червня, окупанти продовжили наземні, повітряні та артилерійські удари на схід від Бахмута, атакували на північ до Бахмута від Відродження та Вершини і провели атаки в районі Золотого.

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Фахівці кажуть, що р осійські війська продовжували спроби перерізати автодорогу Т1302 Бахмут-Лисичанськ і, ймовірно, можуть перешкодити переміщенню українців на ділянках шосе шляхом обстрілів, оскільки вони продовжують штурм Врубівки та Берестового.

Крім того, армія РФ 14 червня продовжила наступальні операції з відштовхування українських військ від окупованих рубежів на північний схід від міста Харкова. Російські війська ведуть наземний штурм на південь від Рубіжного Харківської області, у напрямку Старого Салтова та Верхнього Салтова з метою відновити контроль над цими точками.

"Окупанти продовжували вести вогонь по Харкову та його околицях. Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть спроби відтіснити українські війська на південь від "суперечливих" кордонів у цьому районі, оскільки українські сили продовжують одночасні обмежені та локалізовані контратаки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники "пригальмували" запал окупантів у Сєвєродонецьку.

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