В ISW розповіли про нову хвилю мобілізації у РФ: як це вплине на перебіг війни

Росія збільшила кількість строковиків у весняній хвилі призову. Зокрема, залучать 147 000 призовників на строкову службу від 1 квітня по 15 липня.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.

30 березня російський диктатор Путін підписав указ про весняний призов у Росії. На думку аналітиків, РФ може використати навчальний потенціал Білорусі, щоб навчити військовій справі на 13 000 більше призовників порівняно з попередніми роками. За даними української розвідки, за останні місяці в Білорусі могло навчатися не більше 9000−10 000 російських військових одночасно.

В Інституті вивчення війни зазначають, що окупаційні війська, які проходять тренування у Білорусі на Обуз-Лєсновському полігоні, в середині березня передислокувалися назад у Росію, імовірно, для того, щоб звільнити місце для нових "партій". Попри це, нові призовники не збільшать російську бойову міць у короткостроковій перспективі, прогнозують в ISW, оскільки мають пройти місяці навчання та служби, перш ніж опинитися в бою.

Також читайте Ігнат розповів про нову тактику росіян під час масованих ракетних атак

У зведенні також йдеться про те, що Путін навряд чи розгорне нових призовників для участі в бойових діях в Україні. Зокрема, голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов 30 березня заявив, що призовників весняної хвилі 2023 року не відправлятимуть на окуповані Росією території України.

В ISW кажуть, що твердження Картаполова можуть бути правдивими, оскільки досі не спостерігалося значних масштабів використання російських призовників на передовій після перших місяців війни, а особливо після затоплення крейсера Москва, на борту якого було кілька призовників.

"Використання Путіним призовників у зимово-весняний період 2022 року викликало соціальну напругу в Росії, і Путін навряд чи буде ризикувати стабільністю свого режиму, відправляючи новоспечених військовослужбовців на передову. Юридично це незаконно, тож Путін, імовірно, вважає, що політична вартість відправки призовників на передову є вищою, аніж мобілізація резервістів восени 2022 року в Росії", - йдеться у звіті.

Крім того, нова хвиля призовників може зменшити потенціал Росії для навчання резервістів та іншого персоналу, набраного за допомогою кампаній прихованої мобілізації. В ISW вважають, що у РФ на сьогодні обмежений потенціал для навчання військових, тож залучення його на підготовку строковиків, які не воюватимуть у 2023 році, позбавляє Кремль можливості готувати резервістів і «добровольців», яких планує відправити на фронт.

Також читайте Лукашенко запропонував зупинити війну в Україні

ISW звертає особливу увагу на місце арешту Гершковича.

"У Єкатеринбурзі розташовані 12 російських оборонних підприємств, які виробляють зенітні ракетні комплекси, зенітні ракети великої дальності, радіосистеми, обладнання для наземного забезпечення ракет і літаків, електронні системи управління ракетними комплексами, системи наведення ракет і радари, самохідні артилерійські системи, високозбагачений уран, сплави рідкоземельних металів, важку техніку та оптичні системи для військових літаків", - зазначають у ISW.

В Інституті також наголошують що ПВК "Вагнер" та регулярна російська армія, ймовірно, втратили значну кількість живої сили в районі Бахмута, що ще більше стримуватиме наступ Росії на місто.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив 29 березня, що вагнерівці мають близько 6000 професійних найманців і 20 000 − 30 000 «новобранців», переважно колишніх засуджених, які воюють в районі Бахмута.

"Оскільки ПВК "Вагнер" розгорнула переважну більшість своїх сил для наступу з метою захоплення Бахмута, цілком ймовірно, що різниця між цифрою Кірбі (50 000 вагнерівців станом на грудень) і цифрою Міллі від (26 000 до 36 000 в районі Бахмута зараз) є результатом втрат вагнерівців у наступі на Бахмут", - резюмують в ISW.

Зазначається, що російський президент-диктатор Володимир Путін навряд чи направить нещодавно мобілізованих росіян на фронт в Україну. Адже "фюрер" має побоювання щодо стабільності свого режиму.