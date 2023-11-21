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В ISW розповіли про просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини: де тривають бої

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В ISW розповіли про просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини: де тривають бої

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Українські військові продовжують просуватися на Херсонщині.

Збройні сили України продовжують просуватися на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля села Кринки.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Українські війська 20 листопада продовжили операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що російські блогери стверджували, що українські війська розширили зону свого контролю у західній частині Кринки. Крім того, вони повідомляють, що біля населеного пункту продовжуються бойові дії. Також російські блогери стверджували, що Сили оборони атакували у напрямку Пойми та Піщанівки.

Відеозапис з геолокацією за 20 листопада, показує, що російські окупаційні війська продовжують завдавати термобаричних артилерійських ударів ТОС-1А по українських силах, що діють поблизу Кринки.

Ситуація на півдні. Карта боїв ISW. / ©
Ситуація на півдні. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розкрила головне завдання ЗСУ на лівобережному плацдармі Херсонщини. Вона наголосила, що це складна ділянка зони відповідальності українських військових. Нині там триває бойова робота.

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Дата публікації
Перегляди
1455
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