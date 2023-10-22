В ISW розповіли про результати нового наступу росіян на Авдіївку

Авдіївка (Донецька область) перебуває в центрі уваги. Українські сили відбили черговий наступ російських окупантів протягом останніх кількох днів і завдали останнім значних втрат.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові зазначили, що 21 жовтня ворог знизив темпи наступальних дій поблизу міста. Російські військові блогери стверджували, що загарбницькі війська РФ буцімто поступово просувалися на північ від Авдіївки коло породного відвалу в напрямку села Бердичі.

"Українські та російські джерела вказали, що російські війська здійснили ще один наступ на Авдіївку між 19 і 20 жовтня, а геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, підтверджують, що російські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Авдіївки в районі породного відвалу", - заявили аналітики.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику "кротів". Так, щоб підібратись непомітно до позицій ЗСУ, вони риють тунелі.

Російські війська знизили активність своїх військ біля Авдіївки, утім, не відмовляються від свої намірів.

19 жовтня російські окупанти здійснили ще одну повномасштабну атаку північніше Авдіївки.

Юрій Бутусов зазначає, що російські війська перегруповуються та готують новий штурм на тих же самих напрямках північніше Авдіївки.

"Задум російського командування очевидний - північніше Авдіївки вони влізли в вузьку низину, яка повністю прострілюється українцями з найближчих висот. Вони не можуть там закріпитись, бо під обстрілом з висот утримання цих рубежів буде коштувати дуже дорого. Тому ворог буде продовжувати штурм, бо зайняті позиції вимагають йти вперед далі", - розповів він.

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