В ISW розповіли про успіхи ЗСУ в Луганській та Запорізькій областях

Українські Збройні сили під час боїв із російськими окупантами мали певний успіх у Луганській та Запорізькій областях, просунувшись на цих ділянках фронту.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що протягом минулої доби, 15 серпня, Сили оборони провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Українські оборонці просунулися на Луганщині та західній частині Запорізької області, наголошують американські фахівці.

ISW посиланням на Генштаб ЗСУ пише, що військові продовжували контрнаступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (захід Донецької області - східна частина Запорізької області) напрямках.

Крім того, координати, що опублікували російські "воєнкори" 15 серпня, вказують на те, що Сили оборони просунулися на південь від Дібрової, що за 7 км на південний захід від Кремінної Луганської області. Також кадри з геолокацією за 14 серпня, показують, що українська армія також просунулася до Роботиного.

Своєю чергою, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що контрнаступ повільно просувається на півдні країни. З його слів, українські сили мають подолати триешелоновану лінію оборони російських інтервентів. Вона включає мінні поля, лінію із зосередженням артилерії, техніки та особового складу та лінію тилових позицій

В ISW зазначили, що заяви полковника узгоджуються з попередніми оцінками експертів Інституту вивчення війни про те, що "доктринально обґрунтована еластична оборона" РФ уповільнює просування ЗСУ на півдні України.

Нагадаємо, 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині.

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