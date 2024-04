В ISW розповіли про великі проблеми в лавах військ Путіна: деталі

Окремі підрозділи ЗС РФ, які воюють проти України, застосовують насильство проти своїх товаришів по службі. Окупанти страждають від пияцтва, здирства і катувань, що в підсумку закінчується вбивствами.

Про це почали повідомляти російські джерела. На інформацію звернули увагу в Інституті вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Йдеться про публікацію російського “незалежного” видання “Берег” від 5 квітня. У ній розповідається про те, як військовослужбовці ЗС РФ катували та вбили свого товариша.

Випадок трапився у лавах 164-ї мотострілецької бригади (25-та загальновійськова армія, Центральний військовий округ), яка дислокується поблизу тимчасово окупованого села Гречишкине Луганської області.

“Шестеро російських солдатів протягом 14 годин катували іншого російського солдата, перш ніж убити його, можливо, щоб залагодити особисту вендету командира”, — йдеться у зведенні.

РосЗМІ уточнило, що згадані шестеро окупантів входять до “банди здирників”, у якій поширене пияцтво в підрозділі, щоб регулярно бити, катувати й вимагати гроші у п'яних товаришів по службі.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України використовують працю осіб з обмеженими фізичними можливостями, як рабську.

