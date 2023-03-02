В ISW розповіли, як РФ провокацією на ЗАЕС хоче зупинити контрнаступ ЗСУ

Росія може намагатися стримати потенційний контрнаступ ЗСУ на півдні України, посилюючи загрози навколо незаконно захопленої ними Запорізької АЕС. Також окупаційна влада намагається ще більше обмежити присутність МАГАТЕ на станції, щоб змусити де-факто визнати своє "право власності" на українську ЗАЕС, яку путінські війська незаконно захопили.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики вказують, що в лютому не відбулася планова ротація учасників спостережної місії МАГАТЕ на станції. 10 лютого організація оголосила, що не може оновити склад місії з міркувань безпеки.

А 1 березня колаборант, соратник Путіна і представник окупаційної фейкової "адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов звинуватив західні спецслужби в, мовляв, "зриві" планової ротації місії МАГАТЕ – нібито з метою звинуватити РФ в перешкоджанні роботі місії.

В ISW вважають, що окупаційна влада спіймала персонал МАГАТЕ “в пастку” і має намір використовувати місію як заручників для тиску на міжнародне співтовариство з вимогою визнати буцімто російське право власності на станцію.

"Російська окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС", – попереджають аналітики.

Ситуація на ЗАЕС

Війська країни-агресорки РФ торік у березні захопили Енергодар Запорізької області й обстріляли Запорізьку АЕС. Окупаційні війська стягнули на станцію свою техніку й розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю.

Уперше в історії через цинічні атаки армії РФ 25 серпня 2022 року на ЗАЕС сталося її повне відключення від енергомережі. На щастя, наслідків вдалося уникнути. У разі катастрофи на ЗАЕС постраждати може не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії, наслідки можуть бути значно серйознішими, аніж під час аварії на ЧАЕС.

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що ситуація на ЗАЕС погіршується і росіяни роблять все, щоб після повернення станції під контроль України неможливо було відразу її доєднати до мережі.

25 та 26 січня біля Запорізької АЕС пролунали вибухи. Іноземні експерти вказують, що вони пов'язані із діяльністю російських окупантів на території біля атомної станції.

Крім того, російські окупанти позбавили перепусток на ЗАЕС та доступу на підприємство майже 1500 працівників, які відмовилися отримувати паспорти РФ та підписувати договір з "Росатомом".

А також окупанти РФ незаконно змінили юридичну адресу ЗАЕС, фейково "перепідпорядкувавши" Москві.

Крім того, росіяни вербують білорусів, щоб відправити їх для роботи на ЗАЕС.

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