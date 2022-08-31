В ISW розповіли, як росіяни через контрнаступ ЗСУ змушені передислоковуватися і змінювати пріоритети

Росія готується до потужнішого наступу українських сил, а тому коригує перекидання військових і техніки й змінює пріоритети.

Росіяни вже усвідомили, що не можуть проводити більше однієї наступальної операції одночасно.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Натоміть тепер, за даними аналітиків, Росія готується до оборони Мелітополя, оскільки це важливий логістичний шлях між Ростовською областю РФ і півднем України.

Також окупанти посилюють угруповання на Донецькому напрямку військовими Центрального військового округу. Частини цього округу раніше були залучені біля Лисичанська-Сіверська і в середині серпня перервали "оперативну паузу".

"Пересування підрозділів ЦВО в район Донецька також свідчить про те, що російські сили віддають перевагу Сіверському наступу на користь збереження темпу наступу в районі Донецька", - кажуть експерти.

В ISW нагадали про повідомлення Генштабу щодо перекидання третього армійського корпусу, який складається з погано навчених і недосвідчених елементів, для посилення позицій ЗС РФ в Харківській і Запорізькій областях. Його розгортання вказує на те, що Росія прагне, зокрема, відновити бойову міць для наступу в Донецькому напрямку.

Крім того, в ISW раніше повідомляли, що російські наступи навколо Авдіївки та західного району Донецька фактично досягли кульмінації після обмежених проривів росіян навколо вентиляційного стовбура шахти “Бутівка”.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, окупанти перегруповуються і стягують сили, щоб піти у наступ на Запоріжжі.

Як повідомлялося, ЗСУ відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку.

Читайте також: