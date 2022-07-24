В ISW розповіли, як росіяни на Херсонщині та Запоріжжі позбавляють українців правдивої інформації

Колаборанти заявили, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей України обмежать доступ мешканцям до Google і YouTube.
Заблокувавши Google і YouTube, окупанти хочуть обмежити доступ жителів Херсонської та Запорізької областей до українських сайтів, де люди можуть дізнатися правдиву інформацію щодо війни.
Про це повідомляють в ISW.
Крім того, за інформацією ISW, в окупованих районах Херсонської області запроваджується заборона на використання месенджера Viber.
Очікується, що російська влада, ймовірно, продовжать посилювати контроль над інформаційним простором, щоб стримувати поширення будь-яких антиросійських повідомлень в регіонах.
Зауважимо, що на територіях так званих фейкових “ДНР” та “ЛНР” також заблоковано доступ до пошукової системи Google, а також до популярних месенджерів.
Нагадаємо, Жданов оцінив, чи можуть ЗСУ увійти до Криму після деокупації Херсона.
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