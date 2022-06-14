В ISW розповіли, які населені пункти на сході України може атакувати РФ протягом найближчих тижнів

В ISW розповіли, які населені пункти на сході України може атакувати РФ протягом найближчих тижнів

Російські війська 13 червня провели наступальні дії в Сєвєродонецьку та відтіснили українські війська від центру міста, але їм все ще не вдалося повністю захопили місто.

Російські війська 13 червня знищили третій міст у Сєвєродонецьку, чим унеможливили евакуацію цивільного населення та гуманітарні заходи. Водночас голова ОВА Сергій Гайдай стверджує, що українські сили попри це мають обмежені військові канали для евакуації поранених військ та підкріплення.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що російські війська відновили наземні штурми поблизу Золотого, населеного пункту, що прилягає до українських GLOC уздовж траси T1303 до Лисичанська. Натомість українські війська відбили штурм російських військ на Врубівку, населений пункт на з’єднанні з трасою Лисичанськ-Бахмут Т1302.

Також окупанти провели невдалий штурм Кодеми та Новолуганського – приблизно за 15 та 21 км на південь від Бахмута, відповідно.

"Повідомляється, що російські війська обстріляли Маяки (всього за п’ять кілометрів на північний схід від Сіверська) та перекинули до 80 одиниць військової та артилерійської техніки до Кремінної та Старобільська. Російські війська, ймовірно, прагнуть створити умови для прямих нападів на Сіверськ та населені пункти на північний захід від Лисичанська протягом наступних двох тижнів", - кажуть аналітики.

За інформацією ISW, путінські війська розпочали невдалі наступальні операції на південний схід від Ізюма та в населених пунктах на північ від Слов'янська, але 13 червня не відновили штурм в районі Лимана.

"Російські війська, ймовірно, продовжують підготовку до відрізання українських GLOC до Лисичанська від Сіверська та північного заходу. Повідомляється, що російські війська обстріляли Маяки (всього за п’ять кілометрів на північний схід від Сіверська) та перекинули до 80 одиниць військової та артилерійської техніки до Кремінної та Старобільська", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку росіяни до фундаменту нищать багатоповерхівки та "Азот".

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