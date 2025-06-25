В ISW розповіли про нову тактику ворога: в чому небезпека для України

Окупанти / © Associated Press

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Російські війська дедалі активніше використовують мотоцикли як мобільний транспорт у бойових діях проти України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Мотоцикли відіграють ключову роль у штурмових, розвідувальних, флангових та диверсійних місіях.

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За наданою інформацією, штурмові групи РФ складаються з 6–8 мотоциклів, кожен із одним або двома бійцями. Такі загони мають у своєму розпорядженні переносні комплекси радіоелектронної боротьби та пристрої для виявлення українських дронів. Мотоцикли також використовують для евакуації поранених та доставки боєприпасів.

На весну 2025 року російські війська проходять підготовку на спеціалізованих мототрасах у Росії та тимчасово окупованих територіях. Зокрема, проводяться курси з маневрування, уникнення дронів і швидкої зміни позицій, тривалість яких варіюється від кількох годин до понад місяця.

«Російська армія засвоює уроки сучасної війни та активно впроваджує мобільні рішення», — наголошує Frontelligence.

Особливістю є те, що більшість мотоциклів, які використовуються на фронті, — іноземного виробництва, здебільшого китайського. Їх постачають волонтерські організації в Росії. У планах Міністерства оборони РФ — оснастити понад половину піхоти мотоциклами, всюдиходами та баггі.

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Експерти припускають, що причиною таких змін є висока вразливість важкої техніки на відкритій місцевості під постійним наглядом українських дронів. Мотоцикли забезпечують швидкість і гнучкість пересування, хоч і поступаються в захисті.

Тактичні зміни армії РФ можуть свідчити про підготовку до довготривалого протистояння та адаптацію до нової динаміки бойових дій. Зростаюча мобільність — виклик для української оборони, яка має шукати ефективні способи протидії новим формам ворожої тактики.

Нагадаємо, на Північнослобожанському напрямку російським військам не вдалося прорватися вглиб території Сумської області, попри чисельність угруповання, що нараховує близько 53 тисяч осіб.

Фронт активних бойових дій наразі охоплює 1200 км із загальної лінії зіткнення в 1300 км, що змушує російське командування утримувати резерви на східному та південному напрямках, не перекидаючи їх до Сумщини.

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Командування РФ, як зазначається, усвідомлює, що реалізація наступальних планів у цьому регіоні найближчим часом є малоймовірною.