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В ISW спростували успіхи росіян на Куп'янському напрямку

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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В ISW спростували успіхи росіян на Куп'янському напрямку

В ISW спростували успіхи росіян на Куп'янському напрямку

РФ стверджує, що російські військові просунулися на північний схід від Куп'янська. 

Армія РФ не проводила напередодні, 19 липня, наступів на лінії Куп'янськ-Сватове.

Про це зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як інформують в Інституті, Міноборони РФ стверджує, що російські військові просунулися на північний схід від Куп'янська. 

Попри це, як підтвердили в ISW, підтвердження цим заявам окупантів немає. ЗСУ продовжують обороняти та утримувати свої позиції на Куп'янському напрямку.

"Російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, але не домоглися підтверджених успіхів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після втрати Куп'янська росіянам важко постачати зброю для окупантів у захоплених частинах Луганської та Донецької областей.

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Дата публікації
Перегляди
995
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