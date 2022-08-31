В ISW викрили злочинні наміри Путіна щодо депортованих до РФ українців

Диктатор Росії Володимир Путін створює всі умови, щоб у примусово виселених до РФ українців стерти їхню українську культурну ідентичність і асимілювати їх до культури країни-терористки.

Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 29 серпня голова Федерального агентства з питань національностей Ігор Барінов говорив із Путіним про створення "адаптаційних центрів" для примусово переселених українців до Росії.

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Прислужник диктатора заявив, що з дозволу та підтримки Путіна агентство працює над програмами в пілотних регіонах, щоб переконатися, що "мігранти" знають та поважають російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти їхній "соціальній ізоляції".

Також 27 серпня Путін підписав два укази, спрямовані на те, щоб "допомогти" особам без громадянства та "мігрантам" з України начебто безстроково проживати та працювати в Російській Федерації з призначенням певних соціальних виплат тим, хто покинув Україну після 18 лютого.

"Програми в так званих адаптаційних центрах, ймовірно, слугували б формою культурного перепрограмування, щоб стерти українську культурну ідентичність з переміщених українців, які або втекли до Росії, або були депортовані російською владою", – йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, Верещук повідомила, скільки незаконно вивезених дітей вже вдалося повернути з РФ до України.

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