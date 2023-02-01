В ISW вважають російський наступ неминучим: коли і де Україні чекати на атаку ворога

Російський наступ у найближчі місяці є найбільш імовірним розвитком війни, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним.

Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

В ISW оцінюють, що російські сили, схоже, готуються до неминучого наступу на сході України, зокрема в Луганській області.

"Українські офіційні особи продовжують підтримувати оцінку ISW про те, що неминучий російський наступ у найближчі місяці є найбільш імовірним курсом дій, і далі припустили, що українські сили планують почати більший контрнаступ", - йдеться в повідомленні.

Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть накопичувати звичайні сили в Луганській області та збільшувати розгортання решти мобілізованих на сході України для підтримки неминучих вирішальних стратегічних дій у Луганській області.

На підтвердження своєї думки в Інституті вивчення війни наводять слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який в інтерв'ю Sky News заявив, що російські війська готуються до "максимальної ескалації" в Україні протягом наступних двох-трьох місяців і можуть зробити це вже через два-три тижні, щоб збігтися з першою річницею російського вторгнення в Україну.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов в інтерв'ю Washington Post 31 січня теж заявив, що російські сили зосередяться на окупації більшої території Луганської та Донецької областей.

Водночас, як припустив Данілов, українські сили мають власні плани операцій на найближчі місяці. Аналогічно сказав Буданов, який наголосив, що українські сили повинні повернути незаконно захоплений Росією Крим під контроль України до літа 2023 року.

Що відомо про новий наступ РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нового наступу Росії, заявивши, що держава вже відповідає на таку "підготовку до спроби реваншу".

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай теж попереджає, що окупаційні війська готуються до наступальних дій в Луганській області в лютому.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна теж потужно готується до потенційного нового наступу російських окупаційних військ. Українцям також слід бути готовими до інформатак, які готує ворог.

Крім того, Данілов вказав першу ознаку того, що Росія готується до нового наступу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сумнівається, що окупанти підуть з Білорусі. За його словами, головне поле бою буде на Донбасі.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що новий імовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого, але точна дата невідома, адже залежить від динаміки на фронті, а також не можна виключати і того варіанту, що росіяни спробують здійснити атаку й раніше. Загрозливими є Донецький, Луганський і Запорізький напрямки.

Військовий аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко переконаний, що навряд чи ворожий наступ буде на півдні, і навряд чи це буде відкриття нового фронту.

Генерал Польщі Вальдемар Скшипчак припускає, що Росія може напасти на Україну з власної території - з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Західні чиновники попередили також, що окупанти готуються до нового наступу на Україну навесні, однак, як інформує CNN, на Заході сумніваються у тому, що наступ буде успішним.

Раніше в ISW заявляли, що ймовірний наступ з Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023-го.

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