В ISW з'ясували, кого у РФ масово вербують до ПВК "Вагнер" на війну проти України

В Україні ліквідували щонайменше 1000 найманців ПВК "Вагнер".
Серед найманців приватної військової компанії "Вагнера", які беруть участь у війні Росії проти України, переважну більшість становлять ув'язнені російських тюрем.
Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни (ISW).
Вказується, що керівник ПВК "Вагнер", російський олігарх Євген Пригожин продовжує покладатися на неефективних засуджених для укомплектування своїх сил для залучення їх у війні проти України і розширення, таким чином, свого впливу у регіонах країни-агресорки Росії.
За наявними даними ISW, понад 500 в’язнів, завербованих у загони "Вагнера", загинули за останні два місяці.
Натомість, Пригожин відмовився коментувати запитання журналіста щодо вербувань у колоніях Красноярського краю, хоч раніше сам відкрито обговорював участь зеків у війні.
"ПВК Вагнер" втратила в Україні від 800 до 1000 найманців, що свідчить про те, що засуджені складають значну частину сил ПВК в Україні. Українські розвідники також раніше повідомляли, що багато ув'язнених, які страждають на інфекційні захворювання, заразили вагнерівців, на що Пригожин відповів, що він не проводить дискримінації за ознакою хвороби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російський олігарх і засновник ПК "Вагнер" Євген Пригожин, якого називають "кухарем" Володимира Путіна, від початку повномасштабної війни активно вербує в'язнів до свого формування. Так, в ISW нещодавно заявили, що "Вагнер" набирає військових для формування чи поповнення екіпажів зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1", ЗРК С-300, вертольотів і штурмовиків, фахівців із радіоелектронної боротьби.
"Вагнер", схоже, стає паралельною армією поряд з міністерством оборони Росії", – зазначили американські аналітики.
Але фахівці вважають, що цей підхід є стратегічно програшним.
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