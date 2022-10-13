В ISW з'ясували, що запуски "шахідів" контролюють іранські інструктори, яких до України завезла РФ: що відомо

До незаконно анексованого українського Криму та Херсонської області, яка під тимчасовою окупацією, росіяни перекидають іранських інструкторів, які можуть бути пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

За даними Центру національного спротиву, іранських інструкторів перекинули до міста Джанкой у Криму, селищ Залізний Порт та Гладівка у Херсонській області. Точна їхня кількість не встановлена.

Також читайте Росія готується звинуватити Україну в підготовці терактів - ISW

Відомо, що іранські інструктори повинні навчити окупантів користуватися ударними дронами. Фахівці контролюють запуск "шахідів", зокрема в Миколаївській і Одеській областях.

Аналітики зауважують, оскільки Корпус вартових ісламської революції є головними операторами дронів-камікадзе, то, на їхню думку, інструктори можуть бути співробітниками "корпусу" або пов'язаними з ним особами.

Застосування дронів-камікадзе "Shahed-136" в Україні

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва "Шахід". Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Росія почала використовувати проти України безпілотники іранського виробництва, включно з ударним варіантом "Shahed-136" ("шахіди"), щонайменше від серпня 2022 року.

Водночас, у Міноборони Британії зауважують, що попри заявлену дальність польоту в 2 500 км, "шахіди" мають лише невелике вибухове навантаження. Тож, як вважають британські фахівці, навряд чи ці дрони будуть задовільно виконувати функцію "глибокого удару", для якої Росія, ймовірно, прагнула їх використати.

Натомість президент України Володимир Зеленський 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

Читайте також: