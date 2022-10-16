В ISW заявили про наміри РФ закупити в Ірану нові дрони Arash-2 з унікальними можливостями: що відомо

Дрони Arash-2 публічно були представлені у вересні 2022 року.

Російська Федерація, імовірно, уклала контракт з Іраном щодо закупівлі безпілотників Arash-2.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW пояснили, що публікують таку інформацію з огляду на українські та російські Telegram-канали, які посилаються на неназвані іранські джерела. Також наразі достеменно невідомо, про яку кількість дронів Росія домовилася з Іраном.

Фахівці американського Інституту вивчення війни наголошують, що раніше командувач сухопутними силами Ірану бригадний генерал Кіомарс Гейдарі заявляв, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії та можуть націлюватися на такі міста в Ізраїлі, як Тель-Авів та Хайфа, з баз в Ірані.

Утім, на думку аналітиків, навряд російські військові будуть використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.

Зауважимо, що точних даних про характеристики чи випробування Arash-2 немає. Вся інформація базується лише на даних Ірану. Дрон-камікадзе дальнього радіусу дії публічно був представлений у вересні 2022 року

В Ірані звітували, що ці безпілотники можуть літати до 2 тисяч кілометрів. Крім того, там повідомляли, що зазначені дрони можуть бути обладнані оптичними та тепловізійними сканерами.

Іран представляє БПЛА як засіб для атак на ізраїльські міста Хайфа та Тель-Авів. Імовірно, Arash-2 здатні визначати випромінення радарів та вміють придушувати системи ППО.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія почала застосовувати в Україні новий різновид дрона, який зафіксували поблизу Києва. За його словами, цей дрон був меншого розміру і мав меншу бойову частину, вона була приблизно 15 кг.

Тим часом радник мера Києва Юрій Зозуля заявив, що над Києвом частково працює спеціальний купол для захисту від дронів. Очікується, що на створення повноцінного антидронного купола піде близько двох років. У планах – створити систему, яка дозволятиме фіксувати переміщення дронів та атакуватиме їх завчасно.

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