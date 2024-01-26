В ISW заявляють, що окупанти готуються посилити наступ на Авдіївку: біля міста - 40 тис. росіян

Загарбники нещодавно просунулися на північ від Авдіївки та на південні околиці міста.

Ймовірно, російські війська готуються спробувати прорватися через Авдіївку на Донеччині після того, як їм не вдалося оточити населений пункт. Окупанти нещодавно зосередили наступальні операції на південному житловому районі міста.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW наголошують, що війська РФ нещодавно просунулися на північ від Авдіївки та на південні околиці міста. Тим часом українські сили нещодавно досягли незначних успіхів на південь від населеного пункту.

Речник Нацгвардії України, полковник Руслан Музичук заявив, що російські сили поблизу Авдіївки здійснили 10 штурмів із застосуванням різних тактик, і що Росія в цьому районі регулярно використовує комбінацію різних тактик під час наступальних операцій. З його слів, загарбники використовують дещо менше бронетехніки та більше покладаються на невеликі групи піхоти для ведення розвідки та штурму.

"Російські війська все ще атакують північний і південний фланги Авдіївки, але в темпі значно нижчому від початкових хвиль своєї механізованої атаки на фланги міста восени 2023 року. Загальний темп російських наступальних операцій свідчить про те, що окупанти віддали перевагу бої через Авдіївку - квартал за кварталом від південного житлового району міста замість того, щоб намагатися далі оточити місто з південного заходу чи півночі, де російські війська досягли лише обмежених успіхів", - наголошують в ISW.

Також аналітики з посиланням на майора МВС України Максима Морозова повідомили, що що російські війська скупчили біля Авдіївки 40 тис. осіб і готуються посилити наступальні дії на місто. Втім, в Інституті не вдаються прогнозувати, чи суттєво зросте швидкість просування ворога на цій ділянці фронту.

" Майбутні бої в місті, ймовірно, будуть нагадувати нещодавні випадки міської війни на сході України, коли російські війська проводять виснажливі напади заради незначної вигоди", - зауважують аналітики ISW.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW повідомляли, що р осійські війська просунулись біля Авдіївки. Зокрема, в Росії стверджують, що окупанти просунулися більше ніж на один кілометр поблизу Авдіївського кар’єру кварцового піску на північ від Авдіївки, але ISW не може підтвердити цю заяву.

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