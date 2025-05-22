В ISW з’ясували, навіщо Путін хоче захопити Суми та Сумську область

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін 20 травня провів зустріч з чиновниками Курської області, під час якої прозвучали пропозиції щодо захоплення українського міста Суми та створення «буферної зони» на території Сумської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час обговорення голова Глушківського району Павло Золотарьов звернувся до Путіна з проханням створити таку зону безпеки. Путін запитав, якою має бути її глибина, на що Золотарьов відповів, що Росії потрібно захопити «як мінімум Суми» та натякнув, що Росія має «стати більшою». В.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн додав, що його дід родом із Сумщини, тож ця земля «не є чужою» для нього.

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Місто Суми розташоване приблизно за 25 кілометрів від російського кордону. За словами представників РФ, контроль над цим містом нібито дозволив би запобігти ударам української артилерії та дронів по території Росії.

На думку аналітиків ISW (Інститут вивчення війни), ця зустріч могла бути частиною спроб Кремля показати Путіна як рішучого лідера, що дбає про безпеку, та обґрунтувати подальше просування вглиб України. До того ж, ще 16 травня під час переговорів у Стамбулі російська делегація вже висловлювала погрози захопити Сумську область з метою створення «зони безпеки».

Попри ці заяви, військові експерти сумніваються у здатності Росії захопити Суми. За останні роки російським військам не вдавалося швидко окупувати навіть значно менші населені пункти. Українська армія продовжує утримувати позиції в Курській області, попри офіційні заяви Москви про «повне витіснення» українських сил.

За словами українського військового аналітика Костянтина Машовця, на Сумському напрямку діють підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії, 72-ї мотострілецької дивізії, 83-ї десантної бригади та кілька полків мобілізаційного резерву. Проте цих сил недостатньо для захоплення великого міста, яким є Суми (до війни — близько 256 тисяч жителів). Російська армія востаннє захопила місто з населенням понад 100 тисяч ще у липні 2022 року — це був Лисичанськ. Але навіть тоді окупація відбулася після довготривалих і виснажливих боїв.

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З того часу російським військам не вдалося взяти під контроль жодного великого українського міста, попри використання значно більших сил, зокрема на сході та півночі України. Представники української влади також неодноразово висловлювали сумніви у спроможності РФ здійснити ефективну наступальну операцію проти Сум.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 21 травня Суми опинилися під атакою російських БпЛА. Унаслідок атаки російських безпілотників на Суми частина міста опинилася без світла.