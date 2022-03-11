В Італії планують розміщувати біженців з України в будинках, конфіскованих у мафії

В Італії планують розміщувати біженців з України в будинках, конфіскованих у мафії

В Італію вже прибуло близько 28 тисяч українських біженців.

Уряд Італії планує розмістити українських біженців у нерухомості, конфіскованій у мафії. Крім того, українським біженцям буде надано доступ до медичного обслуговування, дітям – навчання у школах, а дорослі зможуть працювати.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ країни Лучана Ламоржезе, пише Corriere della Sera.

Зазначається, що в Італію вже прибуло близько 28 тисяч українських біженців.

За словами Ламоржезе, влада визначила 283 об'єкти нерухомості, конфісковані у злочинної організації, для довгострокового розміщення людей з України.

Відомо, що Італія керує процесом розміщення біженців у рамках директиви ЄС про тимчасовий захист. Цей документ було розроблено у 2001 році, але активовано на початку поточного місяця. Він дозволяє країнам-членам ЄС надавати негайний захист українським біженцям.

Нагадаємо, що для біженців з України в Німеччині запропонували 300 тисяч приватних будинків.

ТСН.ua