В Івано-Франківській області внаслідок ракетної атаки є "приліт": куди влучили росіяни

На Прикарпатті є приліт ворожої ракети.

На Івано-Франківщині вночі 9 березня росіяни влучили в енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, люди не постраждали.

Про це у відеозверненні розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За словами Онищук, попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає.

"На жаль, маємо ракетні влучення у нашій області по енергетичному об’єкту. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", – наголосила вона.

Масована атака РФ 9 березня

У ніч проти 9 березня окупанти вперше обстріляли Україну з настільки великою кількістю різних типів ракет, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Загалом відбувся 81 пуск ракет по Україні. Сили ППО збили 34 крилаті ракети і чотири з восьми дронів-камікадзе. Вісім авіаракет Х-31П та X-59 до цілей не долетіли. "Кинджали", ракети Х-22 та ракети систем С-300 збити не вдалося, оскільки у ЗСУ немає відповідних можливостей.

Також читайте У Тернопільській області впали уламки російських ракет: що відомо

Уламки крилатої ракети, збитої в Чернігівській області, показали в ОК "Північ".

Окупаційні війська поцілили в об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки України. Росіяни атакували Київ, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Одещину, Харківщину, Запоріжжя, Львівщину, Івано-Франківщину, Житомирщину та Вінниччину.

Крім того, окупована Запорізька АЕС наразі через обстріл РФ знеструмлена. Пального для генераторів вистачить на 10 діб.

Президент Володимир Зеленський назвав цю ніч тяжкою і заявив, що ворог знову намагається залякати українців.

"Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", - наголосив Зеленський.

Внаслідок масованої атаки, яку влаштувала РФ, є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.

Читайте також: