В Івано-Франківській області збили російську ракету: подробиці

В Івано-Франківській області 14 червня сили ППО збили російську ракету.

Постраждалих та руйнувань через ракетні обстріли в області немає.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету. На щастя, обійшлося без людських жертв та пошкоджень інфраструктури", - повідомила голова ОВА.

Нагадаємо, над Львівщиною ППО збила ракету.

Крім того, у Тернопільській області пролунали вибухи. Там також спрацювала ППО.

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