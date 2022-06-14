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В Івано-Франківській області збили російську ракету: подробиці

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В Івано-Франківській області збили російську ракету: подробиці

Фото: ТСН.ua

В Івано-Франківській області 14 червня сили ППО збили російську ракету.

Постраждалих та руйнувань через ракетні обстріли в області немає. 

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. 

"Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету. На щастя, обійшлося без людських жертв та пошкоджень інфраструктури", - повідомила голова ОВА. 

Нагадаємо, над Львівщиною ППО збила ракету.

Крім того, у Тернопільській області пролунали вибухи. Там також спрацювала ППО.

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