В Івано-Франківську містянам та переселенцям заборонено знімати аеропорт, мости та військові частини

В Івано-Франківську містянам та переселенцям заборонено знімати аеропорт, мости та військові частини

Упійманих будуть карати.

В Івано-Франківську правоохоронці посилюють патрулювання у місті, аеропорт якого протягом останніх кількох днів атакують російські війська.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, на території громади посилюється патрулювання, а тому патрульні будуть цікавитися фото та відеозйомкою, яку ведуть городяни та приїжджі.

“Вороги масово надсилають прохання зробити фото і відео аеропорту, відео військової частини, стратегічного об’єкта, мостів чи будівель. Суть навіть не в самому об’єкті, а у факті подібних диверсій. Прикриваються навіть засобами масової інформації, мовляв це для іноземних видань. У зв’язку з цим в громаді посилюється патрулювання. Спійманим буде жорстоке покарання”, – сказав мер.

Марцінків закликав франківців не піддаватися на подібні пропозиції, а також не брати участі у подібних діях.

“Не лякайтеся посиленого патрулювання правоохоронців чи територіальної оборони. Сховайте краще свої гаджети подалі. І не вмикайте камери",- наголосив Марцінків.

Нагадаємо, 13 березня російські війська завдали третього ракетного удару по франківському аеродрому. Летовище також піддавалося атакам російської армії 11 березня, а також у перший день війни, 24 лютого.

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