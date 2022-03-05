В Івано-Франківську СБУ затримала організаторів "народних республік" на заході країни

Сепаратисти планували захопити адміністративні будівлі та проголосити у п'ятьох областях.

В Івано-Франківську Служба безпеки України затримала організаторів "народних республік" на західній Україні. За інформацією до "Федеративної республіки Україна" мали ввійти: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області.

“Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме – в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії РФ. За задумом окупантів, створення псевдореспубліки позбавило б Збройні сили України підтримки та забезпечення з тилу” – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Прикарпатті. Вони планували завербувати на заході і в центрі країни понад пів тисячі зрадників. Сепаратисти хотіли дискредитувати та позбавити підтримки силовиків, а аткож посіяти недовіру до правоохоронних органів.

У регіонах планувалося спочатку захопити адміністративні будівлі та проголосити “народні республіки” як “ЛДНР”, а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу.

В організаторів виявили готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхню сторону. Крім того, знайдено звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового утворення.

Санкція статті “дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади передбачає 10 років ув’язнення.