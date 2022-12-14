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В Ізраїлі українських біженців виселяють із державного житла: у чому причина

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
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846
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В Ізраїлі українських біженців виселяють із державного житла: у чому причина

Фото: pixabay.com

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Ізраїль прийняв близько 15 тисяч біженців з України.

Від 24 лютого – початку повномасштабного російського вторгнення, Ізраїль прийняв 15 тисяч неєврейських біженців з України та надав державне житло для 100 з них.Тепер Ізраїль має намір виселити 100 українських біженців,з житла житлі, яке надав їм безкоштовно на початку цього року.  

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Минулого тижня Ізраїль повідомив українцям, що їх виселяють і вони повинні самостійно шукати житло. 

В уряді Ізраїлю заявили, що причиною виселення є закінчення договору про оренду.

Серед тих, хто може залишитися на вулиці, – особи з інвалідністю і діти з особливими потребами. Ці люди не визнаються біженцями в Ізраїлі, тож не мають права на офіційне працевлаштування та відкриття банківських рахунків.

"Договір з одним із операторів, який приймає біженців через війну, закінчився... Період перебування за підтримки держави для біженців війни спочатку обмежували трьома місяцями, а потім знову і знову продовжували", – пояснили урядовці.

Нагадаємо, від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу. В Україні зареєстровано 4,7 млн внутрішньо переміщених осіб.

Від січняу Польщі планується запровадити для усіх працездатних українців, які не знайдуть роботу упродовж 3-х місяців та не орендують квартири, 100% плати за проживання в центрах для біженців. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
846
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