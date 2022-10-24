В Ізраїлі висловили співчуття щодо вбитих росіянами українців, але знову відмовили у зброї

Ізраїль знову відмовився надавати озброєння Києва для боротьби з окупантами РФ, хоч і погодився допомагати гуманітарно.

Про це стало відомо після переговорів очільника Міноборони України Олексія Резнікова із ізраїльським колегою Бенні Ганца, пише The Times of Israel.

Так, міністр оборони Ізраїлю пообіцяв підтримувати Україну, але пояснив, що його країна через "оперативні обмеження" не може передати зброю Україні.

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Згідно з опублікованою інформацією, Ганц отримав нову інформацію про війну. Він висловив співчуття щодо "втрачених життів" і важкої гуманітарної ситуації в Україні. У цьому контексті він наголосив на гуманітарній підтримці Ізраїлю та допомозі в порятунку життів шляхом постачання систем захисту.

Резніков і Ганц домовилися провести переговори щодо постачання цивільних систем оповіщення та підтримувати контакт протягом наступних тижнів для обговорення інших питань.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою запевнив у підтримці українського народу, але про засоби протиповітряної оборони, які потрібні для захисту від іранських дронів, не згадав.

Зауважимо, що Ізраїль ще від початку повномасштабного вторгнення Росії до України утримувався від надання озброєння Києву.

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Раніше ізраїльське видання Haaretz з посиланням на власні джерела повідомило, що заплановані телефонні переговори міністра оборони Ізраїлю Бені Ганца та його українського колеги Олексія Резнікова на 17 жовтня начебто були скасовані за кілька годин до призначеного часу ізраїльською стороною. У виданні пишуть, що незадовго до ймовірного скасування розмови, Росія в особі Дмитра Медведєва обурилася намірами Ізраїлю постачати зброю Україні та попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом та Москвою.

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