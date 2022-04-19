В Ізюмі окупанти примусово "мобілізують" місцевих чоловіків – Денісова

Ворог примусово мобілізує для участі у війні проти України мешканців тимчасово окупованого Ізюма Харківської області.

Через брак людських ресурсів російські загарбники намагаються долучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій.

Так, у місті Ізюм, що на Харківщині, розпочато примусову мобілізацію чоловіків. Відтепер прохід через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Окупанти вриваються до помешкань жителів Ізюма - шукають колишніх ветеранів АТО і громадських активістів. Чоловіків почали агітувати вступати до лав "народної міліції", - повідомила вона.

Денісова наголосила, що примусова мобілізація на окупованих рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Нагадаємо, окупанти з "ЛДНР" мобілізують дітей, Денісова повідомила про загиблих.

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