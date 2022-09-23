В Ізюмі поліція вилучила вже 427 тіл убитих і закатованих українців: 5 з них – діти

Правоохоронці вже виявили та ексгумували 427 тіл загиблих та закатованих українців у Ізюмі на Харківщині. Більшість тіл мають ознаки насильницької смерті.

Загалом на деокупованій території Харківської області поліція виявила понад 460 тіл загиблих українців.

Про це перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв поінформував на брифінгу 23 вересня.

Наразі поліцейські зосередили зусилля на відпрацюванні, збиранні та фіксації воєнних злочинів російських окупантів на території Харківської області.

"Серед ексгумованих тіл з місця масового поховання в Ізюмі – 202 жінки, 189 чоловіків та п'ятеро дітей. 11 тіл настільки понівечені, що наразі встановити їхню стать неможливо. Також у братській могилі в цьому ж місті виявлено 21 тіло наших військовослужбовців. Більшість виявлених тіл в ході візуального огляду мають ознаки насильницької смерті", – розповів Пантелєєв.

Він запевнив, що точна причина загибелі кожної людини буде встановлена в результаті додаткових досліджень.

За даними представника Нацполіції із загальної кількості виявлених на Харківщині тіл – 460 – встановлено особи більше третини. Робота з ідентифікації триває і всі виявлені тіла спрямовуються для ретельного проведення судово-медичних досліджень.

"Уже призначено понад тисячу різних досліджень, які допоможуть встановити причини загибелі, а також можливих убивць", – повідомив Пантелєєв.

У звільнених населених пунктах Харківщини продовжують працювати слідчо-оперативні групи Нацполіції. За словами Пантелеєва, робота проводиться послідовно та системно, щоб задокументувати усі звірства, вчинені військовими РФ.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що треба ретельно розслідувати всі місця поховання в Ізюмі. А винних у злочинах – притягати до відповідальності.

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