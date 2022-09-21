В Ізюмі вилучили 263 тіла вбитих та закатованих українців: серед них двоє дітей (фото)

В Ізюмі станом на 20 вересня з місця масового поховання вилучено 263 тіла загиблих, серед яких – тіла двох дітей.

Загалом на території лісу знайдено 450 поховань вбитих та закатованих, а також одна братська могила військових.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

При візуальному огляді частина вилучених тіл має ознаки катувань, у деяких зв'язані руки, зафіксовані колото-різані рани.

"Тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені", – розповів керівник Головного слідчого управління НацполіціїДмитро Шевчук.

Слідчі дії тривають. В кожному куточку деокупованої Харківщини правоохоронці займаються пошуком, фіксацією та документуванням злочинів Росії.

Нагадаємо, в середині вересня в лісі у місті Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових. Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок та дітей.

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