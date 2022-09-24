В Ізюмі виявили нові масові поховання, які почали розміновувати для дослідження

В Ізюмі дістали останки майже чотирьох із половиною сотень людей, яких захоронили в лісі за час окупації. За даними обласної військової адміністрації, більшість загиблих мали ознаки насильницької смерті, тридцять людей були закатовані. Втім це не останнє масове поховання в Ізюмі, йдеться в ТСН.

Один за одним судмедексперти виносять останні чорні пакети з тілами загиблих. За тиждень зі стихійного цвинтаря змогли дістати 436 тіл, 21 з них - захисники України, яких закопали в братській могилі. «Всі тіла загиблих військових росіян ми спільно з прокуратурою, тобто національною поліцією обстежуємо, оглядаємо і відбираються зразки для того, щоб в подальшому їх родичі в Росії могли ідентифікувати. Водночас стосовно бійців ЗСУ - вони їх скидують в одну купу і просто прикидують землею», - каже керівник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також читайте Катування і зґвалтування дітей на очах рідних: слідчі ООН озвучили докази звірств росіян в Україні

202 жінки, 189 чоловіків та п'ятеро дітей. 11 тіл настільки понівечені, що наразі встановити їхню стать неможливо. Зо три десятки тіл з ознаками катувань. «Були виявлені трупи з мотузкою на шиї, з переломами кінцівок, з ампутацією геніталій у чоловіків, а також з вогнепальними пораненнями. В одній могилі нами було знайдено частки чотирьох трупів. Трьох дорослих осіб і однієї дитини», - розповідає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Ізюм був під окупацією від початку квітня і до десятого вересня. За цей час, за даними місцевої влади, загинули понад тисяча мирних. На один з будинків рашисти скинули авіабомбу, тоді в підвалах загинули 54 людини. Більшість з них була похована саме в цьому лісі. Далі найважче завдання - відшукати родичів усіх загиблих.«У нас є приклади, коли люди вже звертаються, що їх близьких знайшли і вони були поховані безпосередньо тут, але цей процес дуже довготривалий буде»,- попереджає очільник Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

Правоохоронці вже з’ясували, що в цьому лісі ховали тіла людей тільки окупанти, мирних сюди не пускали. Їм могли дати лише номери, за якими вони знайдуть своїх рідних. «У нас є люди, яких примушували копати могили. І саме, наприклад, це заховання, яке ми знайшли, ми знайшли по свідченням цих людей. Без відома окупаційної влади неможливо було місцевим мешканцям захоронити трупи. Такі факти були лише, якщо місцеві мешканці захоронювали трупи у власному подвір’ї», - кажуть в поліції.

Також читайте ЗСУ відкинула ворога від Криворізького району: мешканці готуються зимувати у розбитих хатах

На місце масового захоронення прибули посли з країн Європи. Побачене їх приголомшило. «Це свідчить про скоєння дуже жахливих таких військових злочинів і безумовно необхідно забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних, а також створення міжнародного трибуналу», - каже голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Правоохоронці запевнили, встановлять причину смерті та ідентифікують кожного загиблого, аби родичі могли знати правду. Тим часом піротехніки розміновують ще декілька місць масових захоронень в Ізюмі. Скільки поховано там людей - поки невідомо.

Читайте також:

“Лукашенко не дасть жодного автомата”: експерт оцінив перспективи мобілізованих в РФ на території Білорусі

У Запорізькій та Херсонській областях мобілізують чоловіків, які отримали російськ паспорти

У Мелітополі "кадирівці" захопили склад сільськогосподарської техніки