В Ізюмі вперше розповіли про масштаби руйнувань, яких завдали росіяни

Росіяни зруйнували або суттєво пошкодили близько 80% інфраструктури Ізюма.

Про це заявив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельников під час брифінгу.

За словами Стрельникова, сьогодні у звільненому Ізюмі зруйновані окупантами і приватні будинки, і багатоквартирні, і промислові потужності. Нині в місті залишається близько 10 тисяч мирних жителів. А тому гостро стоїть питання забезпечення ліками та госпіталізація важко хворих і поранених.

"В результаті агресії Росії понад 80% інфраструктури в місті зруйновані. Це і приватні будинки, і багатоквартирні та промислові потужності. Але найжахливіше, що попереду зима і централізована система опалення розбита. Сподіваємося на допомогу обласної влади. Необхідно провести всі кошторисні, роботи і почати відбудову міста", - сказав Стрельников.

Він уточнив, що у нещодавно звільненому Ізюмі тривають стабілізаційні заходи, за участі ЗСУ, СБУ та правоохоронців. Щойно завершаться заходи зі стабілізації ситуації, міська влада одразу почне виконувати роботу у місті, до цього вони працювали в області.

Нагадаємо, у звільненому від окупантів Ізюмі наразі відомо про тисячу загиблих мешканців міста. Щоправда, ця цифра може бути значно більша.

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