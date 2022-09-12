В Ізюмі вперше розповіли про масштаби руйнувань, яких завдали росіяни

Російські окупаційні війська завдали суттєвих збитків Ізюму Харківської області, звідки днями втекли після успішних дій ЗСУ.
Росіяни зруйнували або суттєво пошкодили близько 80% інфраструктури Ізюма.
Про це заявив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельников під час брифінгу.
За словами Стрельникова, сьогодні у звільненому Ізюмі зруйновані окупантами і приватні будинки, і багатоквартирні, і промислові потужності. Нині в місті залишається близько 10 тисяч мирних жителів. А тому гостро стоїть питання забезпечення ліками та госпіталізація важко хворих і поранених.
"В результаті агресії Росії понад 80% інфраструктури в місті зруйновані. Це і приватні будинки, і багатоквартирні та промислові потужності. Але найжахливіше, що попереду зима і централізована система опалення розбита. Сподіваємося на допомогу обласної влади. Необхідно провести всі кошторисні, роботи і почати відбудову міста", - сказав Стрельников.
Він уточнив, що у нещодавно звільненому Ізюмі тривають стабілізаційні заходи, за участі ЗСУ, СБУ та правоохоронців. Щойно завершаться заходи зі стабілізації ситуації, міська влада одразу почне виконувати роботу у місті, до цього вони працювали в області.
Нагадаємо, у звільненому від окупантів Ізюмі наразі відомо про тисячу загиблих мешканців міста. Щоправда, ця цифра може бути значно більша.
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