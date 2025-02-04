В Ізюмі встановили особу п’ятого загиблого після ракетного удару

За останніми даними, внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще 40 отримали поранення.

У місті Ізюм на Харківщині підтвердили особу п’ятого загиблого, якого дістали з-під завалів зруйнованої адмінбудівлі. Чоловік працював у цій установі.

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко в ефірі День.LIVE.

За його словами, російська ракета влучила у п’ятиповерхову адміністративну будівлю, що спричинило часткове руйнування. Вибуховою хвилею пошкоджені й інші споруди поруч.

"Рятувальники відразу приступили до розбору завалів та пошуку людей під уламками. На жаль, під бетонними конструкціями знайшли тіло чоловіка", – зазначив Василенко.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще 40 отримали поранення.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Є загиблі, а серед поранених – дитина.