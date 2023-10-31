В Ізюмі власниця салону краси випитувала у клієнтів інформацію про позиції Сил оборони та передавала ФСБ: фото

Для збору розвідданих фігурантка випитувала у клієнтів потрібні їй відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

В Ізюмі затримали власницю салону краси, яка випитувала у клієнтів інформацію про позиції Сил оборони та передавала ФСБ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині Харківщини. Зловмисниця збирала для ФСБ розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма. Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, інформаторкою російських загарбників виявилася власниця місцевого салону краси.

Для збору розвідданих фігурантка "втемну" використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала потрібні відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

Отриману інформацію вона передавала до ФСБ через "зв’язкову" з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території.

Втім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили "зв’язковій" з ФСБ про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ).

Затримана перебуває під вартою

Затримана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, 22-річна українка, яка "хоче воювати за Росію", отримала довічне ув'язнення.

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