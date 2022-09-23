В Ізюмі завершено ексгумацію тіл на місці масових поховань, піднято 447 тіл - прокуратура

Правоохоронці виявили та ексгумували 447 тіл загиблих і закатованих українців в Ізюмі на Харківщині. Більшість тіл мають ознаки насильницької смерті.

У п'ятницю, 23 вересня, у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що серед загиблих - 425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовців ЗСУ.

"По кожному ексгумованому тілу слідчими вже призначені судово-медичнi експертизи. Ми очікуємо на їхні результати і будемо вживати всіх необхідних заходів для встановлення обставин загибелі людей та покарання російських військових", — зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Зазначається, що у померлих встановлено наявність тілесних ушкоджень, як-то мінно-вибухових травм, уламкових, вогнепальних та колото-різаних поранень. У декількох загиблих були зв’язані руки, переломані кістки, у низки померлих — мотузка на шиї.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що треба ретельно розслідувати всі місця поховання в Ізюмі. А винних у злочинах – притягти до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було лише 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули з батьками під час авіанальоту окупантів.