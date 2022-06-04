В Ізюмі знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію РФ - Єрмак

В Ізюмі знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію РФ - Єрмак

Російські командири не забезпечили необхідним обладнанням свої підрозділи.

Збройні сили України знищили майже всю 35-ту загальновійськову армію Російської Федерації в Ізюмі Харківської області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В Ізюмі було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію Росії", – зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ знищили російський Т-72 на Донбасі (відео).

Читайте також: