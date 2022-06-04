В Ізюмі знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію РФ - Єрмак

Російські командири не забезпечили необхідним обладнанням свої підрозділи.
Збройні сили України знищили майже всю 35-ту загальновійськову армію Російської Федерації в Ізюмі Харківської області.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"В Ізюмі було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію Росії", – зазначив він.
Нагадаємо, ЗСУ знищили російський Т-72 на Донбасі (відео).
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