В Керченській протоці росіяни затоплюють нову партію протидронових "їжаків" — що відомо (фото)

Також відомо, що на намивних ділянках і на острові Тузла ворог побудував вишки для розміщення на них різного озброєння.

Російські окупанти затоплюють поблизу Керченського мосту протидронові "їжаки".

Про це йдеться у повідомленні "Крымский ветер".

Підписники каналу оприлюднили фото, які є доказом, що ворог затоплює конструкції ближче до судноплавного прольоту Керченського мосту.

Фото: Кримський вітер

"Від кінця весни окупанти не на жарт взялися за підвищення захищеності мостової споруди. Їм здалося, що двох видів бонових загорож з бочок і барж мало. У протоці топлять конструкції типу "їжак", а також будують паралельно мосту ще один - на палях, які забивають у дно", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, раніше командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов зазначав, що російсько-українська війна розпочалася з окупації Криму і ця війна закінчиться лише з його звільненням від окупантів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.