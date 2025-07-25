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- Війна
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В Харкові стрімко зростає кількість постраждалих внаслідок російського удару: серед них дитина
У місті тривають ліквідаційні роботи та фіксація наслідків злочину. Правоохоронці працюють на місці події, документуючи злочини російських військових.
Унаслідок чергового обстрілу Харкова з боку російських військ постраждали 17 осіб. Серед них — дитина та працівниця медзакладу.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, медичну допомогу надали всім постраждалим. Серед них — 12-річна дівчинка, а також співробітниця пошкодженого медичного закладу, яка наразі перебуває в лікарні.
«Решта поранених отримали необхідну допомогу та наразі не потребують госпіталізації», — зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, 25 липня Росія завдала удару керованою авіабомбою по Харкову. Окупанти вдарили по Індустріальному району.
Згодом мер додав, що КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд також розташоване ще одне приміщення для лікування людей. Крім того, пошкоджено приватний будинок неподалік лікувального закладу.