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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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В Харкові стрімко зростає кількість постраждалих внаслідок російського удару: серед них дитина

У місті тривають ліквідаційні роботи та фіксація наслідків злочину. Правоохоронці працюють на місці події, документуючи злочини російських військових.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Обстріл Харкова

Обстріл Харкова / © Associated Press

Унаслідок чергового обстрілу Харкова з боку російських військ постраждали 17 осіб. Серед них — дитина та працівниця медзакладу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, медичну допомогу надали всім постраждалим. Серед них — 12-річна дівчинка, а також співробітниця пошкодженого медичного закладу, яка наразі перебуває в лікарні.

«Решта поранених отримали необхідну допомогу та наразі не потребують госпіталізації», — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 25 липня Росія завдала удару керованою авіабомбою по Харкову. Окупанти вдарили по Індустріальному району.

Згодом мер додав, що КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд також розташоване ще одне приміщення для лікування людей. Крім того, пошкоджено приватний будинок неподалік лікувального закладу.

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